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В поселке Тазовский завершилось строительство жилого дома на 30 квартир площадью 1200 кв. м.

Жить в нем будут переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Как сообщает пресс-служба ямальского губернатора, одно- и двухкомнатные квартиры в новом трехэтажном доме передадут новоселам полностью готовыми для переезда и с чистовой отделкой.

В текущем году в муниципальном образовании в поселках Тазовский и Гыда согласно договорам участия в долевом строительстве с Фондом жилищного строительства ЯНАО планируется ввести в эксплуатацию около 11 тысяч кв. м жилья (217 квартир).

Новое жилье предназначено для реализации программных мероприятий Фонда, а также для выполнения долгосрочной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Ямало-Ненецком автономном округе на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением регионального правительства.