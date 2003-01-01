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28 и 29 мая Союз охраны птиц России проводит акцию «Соловьиные вечера».

Жителям нашего региона предлагают в эти дни на заходе солнца выйти на улицы, найти те уголки, где поют соловьи… и сосчитать певцов!

Для участия в акции необходимо указать административный округ или название города, поселка, название улицы, номер дома и корпуса (пожалуйста, указывайте, в какой области находится город). Если птицы поют в парке – написать, в какой его части поет соловей (в северной, южной, центральной и т.п.) или вблизи какой аллеи (если они имеют названия).

Еще нужно кратко описать место, где поет соловей: парк, палисадник около домов, пустырь, полоса кустарника вдоль железнодорожных путей или автодороги и т.п. Все записанные данные нужно внести на сайт luscinia-luscinia.ru/ или сообщить все эти данные в Тюменское отделение Союза охраны птиц России по почте rbcu-tyumen@mail.ru.

Неплохо также отметить, где именно сидят поющие птицы – какие кусты или деревья они облюбовали, есть ли рядом водоем. А вот еще сведения, которые были бы интересны для орнитологов: возможно, вы запомнили дату, когда в этом году впервые раздалась соловьиная трель, помните, убирали ли прошлой осенью листву около того места, где поет соловей.

А если вы любите фотографировать птиц и вам удалось поймать в кадр соловья, можете присылать фотографии на вышеуказанный электронный адрес. Мы выложим их на страничке Тюменского отделения Союза охраны птиц России «ВКонтакте», конечно же, с указанием авторства. А также создана специальная группа «Соловьиные вечера в Тюменской области».