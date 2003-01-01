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Тюменский проект стал победителем конкурса, организованного Российским военно-историческим обществом.

Наши конкурсанты представили на суд жюри однодневный исторический маршрут «Тюменские крылья Победы», разработанный активистами региональной общественной организации «Ишимское землячество» и историками из Тюменского государственного университета.

По сообщению управления стратегических коммуникаций ТюмГУ, маршрут проходит через Тюмень, Винзили, Заводоуковск и Ялуторовск. В рамках тура можно узнать о предприятиях, связанных с авиацией, побывать в музеях, посетить памятные знаки, памятные доски и объекты, связанные с жизнью героев Великой Отечественной войны.

Одна из особенностей проекта — почетный гость. Предполагается, что это будет выдающийся человек, проживающий на территории нашей области, который может рассказать о нашем крае, о себе и ответить на вопросы, на которые нельзя получить ответ из книг и фильмов.