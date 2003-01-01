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Жителям региона стало доступно для скачивания и использования очередное бесплатное мобильное приложение — «ЗАГС72».

Это уже пятая программа в серии мобильных приложений, выпущенных правительством Тюменской области. «ЗАГС72» позволяет записаться на приём в комитеты ЗАГС Тюмени, Тюменского района, Заводоуковска, Ишима, Ялуторовска и Тобольска.

Как сообщает Региональный информационно-образовательный центр, пользователи могут выбрать как орган записи актов гражданского состояния, так и услугу, дату и время визита. При посещении учреждения останется лишь распечатать талон за 15 минут до приёма.

В настоящий момент авторизация доступна тем, кто прошел подтвержденную регистрацию на едином портале государственных услуг. В дальнейшем планируется упростить процедуру, сделав приложение доступным для использования по номеру телефона и имени.