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Ребята из Тюменского района вошли в число победителей Республиканского слета юных инспекторов движения Республики Беларусь.

Представители Ембаевской средней школы защищали на этом форуме честь всей Российской Федерации — в качестве призеров Всероссийского конкурса «Безопасное колесо — 2016». 45-й по счету Республиканский слет юных инспекторов проводился в Минской области. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Тюменской области.

В слете принимали участие белорусские конкурсанты, команды ЮИД из России, Украины и Казахстана. Тюменцы выступали в зачете «Юный инспектор. Международный формат», демонстрировали знания правил дорожного движения, умение оказать первую помощь пострадавшим в ДТП и навыки управления велосипедом в реальных условиях. В итоге наша команда получила кубок из рук начальника управления ГАИ МВД Республики Беларусь Дмитрия Корзюка.

Для гостей из Сибири была организована культурно-познавательная программа. Тюменцы побывали на экскурсиях в мемориальном комплексе «Хатынь» и Белорусском автомобильном заводе.