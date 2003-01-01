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Губернатор Дмитрий Кобылкин провел селекторное совещание с главами муниципальных образований по реализации программы расселения из аварийного жилья.

Как отметили в пресс-службе главы региона, округ выходит на финишную прямую по реализации указа Президента РФ и сдаче запланированных квадратных метров. В ряде муниципалитетов программа реализована полностью и досрочно. Это Салехард, Губкинский, Муравленко, Лабытнанги и Ноябрьск.

До выполнения плана на Ямале осталось ликвидировать 49,17 тысячи кв. м аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, а также расселить чуть больше 3 тысяч человек. Объем финансирования на текущий год составляет 7,2 миллиарда рублей. С начала 2017 года в новые квартиры из ветхих переехали 560 северян.

Дмитрий Кобылкин напомнил главам территорий о жестком графике исполнения обязательств по расселению из ветхого и аварийного фонда. Он призвал руководителей взять каждый день на стройке и каждый квадратный метр под личную ответственность и контроль.