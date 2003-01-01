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Югра по итогам года снова заняла лидирующие позиции в рейтинге регионов по социально-экономическому положению.

Традиционное исследование проводилось универсальным рейтинговым агентством «РИА Рейтинг», которое занимается оценкой социально-экономического положения регионов Российской Федерации, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики и т.д.

В новом рейтинге в первую пятерку вошли Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область и Республика Татарстан. Об этом сообщает пресс-центр правительства Югры.

Авторы исследования пояснили, что лидеры рейтинга сохранили свои позиции. Первые места по-прежнему занимают регионы с прочной фундаментальной экономической базой, что позволяет им удерживать высокие места по большинству показателей, которые входят в расчет рейтинга.