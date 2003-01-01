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В областном отделении Пенсионного фонда России состоялась трансляция седьмого Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который проходил в Санкт-Петербурге.

Участие в самом чемпионате принимали тюменцы Лир Климентьев (номинация «Уверенный пользователь») и Наталья Усова (номинация «Начинающий пользователь»). А из областной столицы за ними следила целая команда болельщиков — члены Союза пенсионеров России.

По данным областного отделения ПФР, заявки на участие в региональном чемпионате подали более 100 пенсионеров из городов и районов. Из участников отборочного тура 16 пробились в финал, набрав наибольшее количество баллов. Два человека получили право представлять область на федеральном уровне.

Как отметила управляющий отделением ПФР по Тюменской области Алефтина Чалкова, в прошлом году повысили компьютерную грамотность 1367 пенсионеров нашего региона, посещая занятия в «Школе молодого пенсионера», участвуя в проекте «Университеты старшего поколения» в Ялуторовске и Аромашевском районе, обучаясь на губернаторских курсах «Расширяя горизонты».