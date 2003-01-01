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Тюменцы всё активнее пользуются возможностью записаться на приём к врачу удаленно.

Для этого имеются все возможности — интернет, мобильное приложение, информационные киоски, единый центр записи. По данным областного департамента здравоохранения, к настоящему моменту уже почти половина всех записей на прием осуществляется удаленно.

Популярность получило приложение для мобильных средств связи «Медицина 72», которое скачали 70 тысяч жителей Тюменской области. Ежемесячно с помощью этой программы с телефона производится до 30 тысяч записей к врачу.

Одной из уникальных возможностей «Медицины 72» стал мобильный помощник «Послы жизни». Он создан для самоконтроля биометрических показателей. Самым популярным разделом помощника стал показатель «Давление и пульс» – 2600 пользователей, на втором месте раздел «Медикаменты» – 1190 человек.