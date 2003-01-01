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В Тюменской области продолжается реализация губернаторской программы обучения компьютерной грамотности «Расширяя горизонты».

По последним данным Регионального информационно-образовательного центра, бесплатные компьютерные курсы окончили 98910 человек. Жители Тюмени, Тобольска и Ялуторовска смогли пройти обучение в специально организованных группах, жителям других муниципалитетов доступны дистанционное обучение и мобильные классы.

Первое место среди слушателей составляют пенсионеры — 44% от общего числа выпускников. А на втором месте работающие тюменцы — 43%. Основная доля учеников — пожилые граждане. 59% слушателей сели за парты в возрасте от 51 года и старше. Молодежи до 20 лет в группах было всего 4%.

Две трети людей прошли обучение компьютерной грамоте «для себя», 26% — для улучшения производительности на работе. Все 100% выпускников бесплатных курсов «Расширяя горизонты» заявили о том, что программа принесла им пользу.