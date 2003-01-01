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300 проектов подготовили в течение года юные воспитанники Центра робототехники и автоматизированных систем управления Тюменской области.

Как сообщает Региональный информационно-образовательный центр, 30 лучших проектов попали на суд экспертов — в технопарке ученики школьных лабораторий по робототехнике и программированию «АйТиЛАб» и «РобоЛАБ» защищали свои проекты.

Конкурсная комиссия особо отметила программу «Весёлый счёт» — для обучения счету младших школьников. Разработал ее тоже школьник, но постарше — из 8 класса. Также эксперты высоко оценили робота для Ишимского мясокомбината. Установка воспитанников центра автоматизирует и удешевляет процесс производства колбасы. Некоторые проекты были рекомендованы комиссией для участия в региональном чемпионате по робототехнике и программированию на Кубок губернатора.

Сейчас ведется набор школьников 5-11 классов на следующий учебный год в лаборатории робототехники и программирования. Подробности по телефону в Тюмени 50-00-50.