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В Сургутском районе готовятся к открытию нового детского сада.

Возведение дошкольного образовательного учреждения на 150 мест в селе Угут Сургутского района ведется с 2014 года. В настоящее время здание находится в высокой степени готовности. На объекте идет комплектация мебелью, оборудованием, инвентарем. А застройщику осталось провести внеплощадочные инженерные сети.

Завершить все работы планируется к концу июня. В строящемся здании прошло три проверки, которые не вызвали серьезных нареканий. Заключительная проверка будет проведена по извещению об окончании строительства.

— Соблюдение сроков окончания строительства не вызывает вопросов, — сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.