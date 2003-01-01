·

На территории Тюменской области этим летом откроются около 1600 спортивных и досуговых площадок.

Как сообщает областной департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, площадки будут работать как днем, так и по вечерам. Получить заряд бодрости и здоровья можно будет бесплатно.

Помочь в этом помогут профессиональные спортивные инструкторы и специалисты по работе с молодежью. Предполагается, что в течение лета на этих площадках побывают свыше 106 тысяч детей и молодых людей во всех районах Тюменской области.

С информацией о работе спортивных, дворовых и досуговых площадок можно ознакомиться на официальном портале органов государственной власти в разделе «Молодежная политика».