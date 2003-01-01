·

Юные горожане сами смогут себе собрать рюкзаки к новому учебному году.

Такая возможность представилась им благодаря новому проекту «Тюменское лето». В его рамках все три летних месяца в Тюмени по всему городу будут работать интерактивные площадки. На каждой можно выполнять задания и накапливать баллы — так называемые мили. А затем на больших городских мероприятиях обменивать на подарки, в том числе на школьные принадлежности и рюкзаки.

О старте акции объявил директор департамента по спорту и молодежной политике администрации областного центра Евгений Хромин. Это случилось на Цветном бульваре, где состоялось торжественное открытие лагерей дневного пребывания детей.

— Сегодня начинается работа всех лагерей, которые находятся при учреждениях общего, дополнительного образования и культуры. Кроме пришкольных начинают работу палаточные лагеря, продолжают деятельность все досуговые площадки со спорторганизаторами, — сообщил Хромин, слова которого приводит городской многопрофильный центр.