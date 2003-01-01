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Санитарно-эпидемиологическая обстановка в муниципальных образованиях, подвергшихся подтоплению, сохраняется стабильная. Инфекционная заболеваемость в зонах подтопления не превышает среднемноголетних значений.

Об этом сообщили специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Ведомство продолжает работу по профилактике инфекционных заболеваний среди населения на пострадавших от воды территориях.

Взяты около четырехсот проб воды из источников и систем централизованного и нецентрализованного водоснабжения, 180 проб готовой пищевой продукции, проверено 280 партий продуктов питания (1800 килограммов). Нарушений не выявлено.

Также на подтопленных ранее территориях, сейчас освободившихся от воды, проводится вакцинация людей, дезинфекция домовладений, колодцев, выгребов, дачных домиков, разъяснительная работа с людьми.