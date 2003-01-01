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Три птицы, зимовавшие в тысячах километров друг от друга, сейчас находятся в районе Салехарда.

Как рассказала научный сотрудник Центра кольцевания птиц Института экологии и эволюции им. А.Н. Северцова, кандидат биологических наук Софья Розенфельд, поступили сигналы от лебедей, зимовавших в Греции, Узбекистане и на озере Поянг в Китае. От самки малого лебедя по прозвищу Звездочка, запечатленной фотографами Казахстана и Китая, после Новосибирской области сигнала не поступало. Софья Розенфельд не исключает, что птица уже вернулась в ямальскую тундру, но находится в местах, где нет устойчивой связи.

Добавим, что в 2015 и 2016 годы биологи Рабочей группы по гусеобразным Северной Евразии при поддержке Межрегионального экспедиционного центра «Арктика» пометили передатчиками несколько особей краснокнижного малого лебедя. Исследования показали, что маршруты миграции и места зимовки птиц, гнездящихся рядом на Ямале, разнесены на тысячи километров. Малые лебеди из Байдарацкой губы зимуют в Причерноморье (дельта Эвроса), на Каспии (дельта Волги), в Китае (Синдзян, озеро Поянг и Шанхай), а также в Узбекистане и Туркменистане.