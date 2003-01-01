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Межрегиональный экспедиционный центр «Арктика» и Союз охраны птиц России приглашают волонтёров к участию в экспедиции по южному Ямалу.

8 июня стартует экспедиция в рамках научно-исследовательского проекта, реализуемого Союзом охраны птиц России при поддержке Межрегионального экспедиционного центра «Арктика». Участники экспедиции отправятся в путешествие по южному Ямалу, в ходе которого будут проводить мониторинг популяций орлана-белохвоста, беркута, кречета, сапсана, а также строить для хищных птиц искусственные гнездовья. К участию в проекте приглашаются волонтёры из числа студентов, имеющие опыт сплава по рекам, умеющие лазать по деревьям, физически крепкие и выносливые. Любовь к птицам, наличие или обучение по профильной специальности приветствуются.

Мониторинг редких видов хищных птиц ведётся на Ямале на протяжении сорока лет. С 2010 года орнитологи стали устанавливать искусственные гнездовья для повышения плотности гнездования и успеха размножения кречетов. Эти краснокнижные птицы не строят гнезда, предпочитая селиться в расщелинах скал или занимать чужие на высоких деревьях. Исследователи надеются, что деревянные конструкции, которые они устанавливают каждый год, помогут хищным птицам в решении «жилищного вопроса». С 2016 года к участию в экспедициях впервые стали привлекать добровольцев.

Желающие принять участие в экспедиции могут обращаться по адресу iec.arctic.science@gmail.com или по телефону: +7 (900) 40 38 418.