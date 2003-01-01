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Губернатор Владимир Якушев провел очередное заседание оперативного штаба по паводковой ситуации.

В режиме видеоконференции в обсуждении участвовали также главы Ишимского, Абатского, Викуловского, Вагайского районов и города Ишима. Они доложили о текущем положении дел, а также о мерах, принимаемых для ликвидации последствий стихии и восстановления нормальной жизни на пострадавших территориях. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Было отмечено, что в Абатском районе в населенных пунктах, откуда ушла вода, жизнь налаживается. Собственникам пострадавших домов произведены выплаты на первоочередные нужды — в зависимости от объема утраченного имущества. В Викуловском районе подтопленные дома еще не освободились от воды. Идет подготовка документации на строительство многоквартирного дома для переселения.

В Ишиме и Ишимском районе проводится поэтапное расселение. Подписан акт о вводе в экс­плуатацию нового многоквартирного дома, в котором получат квартиры собственники домов, не подлежащих восстановлению. На заседании штаба принято решение о выделении из бюджета материальной помощи на ремонт жилья. Выплаты начнутся сразу, чтобы люди могли приступать к ремонтным и строительным работам.