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На Ямале началась навигация — в столицу округа прибыл теплоход «Родина», затем он отправился в Тобольск.

А в понедельник начались рейсы «Метеора». Первые 95 пассажиров отправились из Салехарда в Мужи и обратно. В тот же день еще один рейс «Метеор» совершил из Березова в Салехард и обратно. Вчера из Салехарда в Катравож отбыл теплоход «Фарман Салманов».

Как уточнили в пресс-службе губернатора ЯНАО, привычный график открытия навигации был скорректирован из-за погодных условий. До последнего момента связь между муниципалитетами на Ямале осуществляли вертолетами. Поэтому загрузка на первые речные рейсы получилась плотная.

При этом на многих участках по воде хода нет. Например, река Сыня во льду на 100%, в протоке Шурышкарской наблюдаются остаточные ледовые явления, в поселке Аксарка — 50% «ледовых явлений».