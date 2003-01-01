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В Югре стартовала программа реновации местного флота.

Как сообщает пресс-центр правительства округа, для улучшения обслуживания жителей поселка Кышик приобретено судно на воздушной подушке «Нептун». В текущем году запланирована покупка еще четырех судов на воздушной подушке. Также достигнуто соглашение о передаче в опытную эксплуатацию нового теплохода «Валдай», который еще не эксплуатировался на реках России.

Необходимость обновления вызвана устареванием техники. Почти половина пассажирских судов, которыми владеет «Северречфлот», старше 30 лет. И только 13 процентов флота составляют суда, возраст которых не превышает 10 лет.

Добавим, что ведется работа и по улучшению качества обслуживания пассажиров. В навигацию 2017 года «Северречфлот» открыл онлайн-продажу билетов по всем направлениям пассажирских и паромных перевозок. Билеты на рейс можно купить даже за 45 суток до рейса.