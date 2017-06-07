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В субботу, 11 июня, в Тюмени в третий раз пройдёт "Ключ-фест" - фестиваль, который "сделан собственными руками".

Организаторы позиционируют это событие как праздник искусств без политики и коммерции, который адресован всем желающим не только послушать других, но и самому взять в руки микрофон - заявиться на него ещё есть время поэтам, музыкантам, рукодельницам.

Как рассказали на пресс-конференции активные участники всех предыдущих праздников, "Ключ-фест" по традиции пройдёт в овраге за музеем "Городская дума" (ул. Ленина, 2). Есть сведения, что праздник на ключе в Тюмени проходил уже в 17 веке. Сначала был православным, потом стал народным. На многие годы он был забыт. В 2015-м Тюменская лаборатория настоящего при поддержке Благотворительного Фонда развития города Тюмени возродили забытый праздник.

В программе "Ключ-феста-2017", впрочем, как всегда, - музыка, поэзия, мини-лекции. Музыкой заполнят овраг ансамбль Амаль, Гербариум, n-ый мистер, Solar Zero, ЛЭП-101, никакихпрописных.

Стихи прочтут Александр Курбатов (Москва), Фёдор Корандей, Владимир Богомяков, Даниил Сизов, Егор Добрынин, Оксана Радионова, Талиессин и другие.

С лекциями выступят Венера Латыпова, Владимир Богомяков, Сергей Рассказов, Фёдор Корандей.

Будет работать детская площадка.

Вера Барова, исполнительный директор БФРГТ, подчеркнула, что противоклещевая обработка оврага проведена, для гостей и участников организаторы закупили репелленты.

Праздник пройдёт 11 июня с 17:00 до 22:00.