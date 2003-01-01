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Институт образования НИУ Высшей школы экономики опубликовал рейтинг российских регионов, внедряющих инновации в школе.

Тюменская область заняла вторую позицию, уступив лишь Москве. В первую десятку также попали Ленинградская область, Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калининградская область, Новгородская область, Республика Удмуртия, Санкт-Петербург, Ярославская область.

Как сообщает официальный портал органов власти региона, эксперты оценили условия и ресурсы, которые позволяют общеобразовательным учреждениям и организациям дополнительного образования реализовывать современные программы. Так появился «Индекс инновационной образовательной экосистемы регионов России».

В нем проанализированы четыре группы показателей: по количеству молодых педагогов, обучающих детей по индивидуальным учебным планам; оснащенности школ современной техникой и доступом к высокоскоростному интернету; уровню развития электронного и дистанционного обучения, а также доступности современных образовательных программ для детей до 3 лет и технических программ для школьников.