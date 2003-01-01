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В Тюмени состоялось торжественное открытие «Трудового лета».

Впереди юных тружеников ждут четыре полезные смены, участие в которых в общей сложности примут 3800 подростков. Как сообщает пресс-служба городской администрации, они будут благоустраивать улицы, работать в больницах, музеях, библиотеках, на почте, готовить концерты, экскурсии и репортажи.

В первой смене «Трудового лета» 23 бригады. Для бойцов «Отрядов мэра» доступен выбор из 38 работ. Есть среди них и новые — помощник мастера по деревообработке, помощница швеи, помощница горничной. Самые трудолюбивые «муравьи» получат путевки в загородные лагеря и другие ценные подарки.

— Помимо своей основной работы ребята также будут заниматься волонтерской деятельностью и потом получат книжки волонтеров, — рассказал директор городского департамента по спорту и молодежной политике Евгений Хромин.