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Столицу Ямала ждет масштабная модернизация и реконструкция коммунальной инфраструктуры.

Концепция капитальной реконструкции сетей ЖКХ муниципального образования город Салехард была одобрена губернатором ЯНАО Дмитрием Кобылкиным. Об этом сообщает пресс-служба главы арктического региона.

Необходимость модернизации обусловлена экологической обстановкой в ряде районов окружной столицы. За счёт ликвидации накопительных ёмкостей многоквартирных домов будут исключены многочисленные разливы стоков, постоянно беспокоившие горожан. Это дорогостоящий проект, но он жизненно необходим.

Он, в частности, предусматривает строительство централизованной системы водоотведения и избавления от накопительных ёмкостей (септиков). Реализация проекта может начаться уже в 2017 году с проектирования сетей. Предусмотрены как бюджетные инвестиции, так и внебюджетные — от инвестиционных программ предприятия сферы ЖКХ.