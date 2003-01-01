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В рамках визита в Югру полномочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских провел рабочую встречу с губернатором округа Натальей Комаровой. Одним из главных вопросов, которые обсудили полпред и глава северного региона, стала ситуация с природными пожарами.

Как отметил Игорь Холманских, в соседних регионах сложилась непростая обстановка с паводком. Большая вода дошла и до Югры. Также начался пожароопасный сезон. Наталья Комарова подтвердила, что на территории автономного округа уже зафиксированы пожары. В настоящий момент их количество и площадь меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Каждый пожар — это факт, с которым, во-первых, нужно работать, во-вторых, обеспечивать безопасность объектов экономики, промышленности, жизни и имущества людей. Все силы и средства созданы, должным образом размещены и нацелены на выполнение задач, которые будут поставлены природой. Рассчитываем пройти без серьезных потерь, — сказала Наталья Владимировна.