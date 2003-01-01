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В Тюменской области завершается весенняя полевая кампания. Аграрии трёх муниципальных районов — Аромашевского, Бердюжского и Сладковского — полностью закончили яровой сев. Сельхозпредприятия других районов выходят на финишную прямую.

По данным областного департамента агропромышленного комплекса, яровой сев сельскохозяйственных культур осуществлен на площади 811,6 тысячи гектаров, что составляет 95,3 процента к плановым показателям.

Будущий урожай нуждается в защите. Сельхозпроизводители приступили к обработке первых посевов от вредителей и болезней. Работы ведутся в восьми районах. Защитные мероприятия выполнены на площади 9,2 тысячи га.

Слаженные действия сельхозтоваропроизводителей, районных и областных органов управления АПК позволили провести посевную кампанию организованно, в требуемые агротехнические сроки, что даёт надежду на получение достойного урожая.