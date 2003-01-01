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Тюменская область будет сотрудничать с агентством социальной информации.

Соответствующее соглашение было подписано в подмосковном Красногорске, где вчера завершился двухдневный Форум социальных инноваций регионов. Документ со стороны Тюменской области подписал губернатор Владимир Якушев, о чем сообщает его пресс-служба. НКО «Агентство социальной информации» представляла Елена Тополева-Солдунова.

АСИ — это ведущая экспертная организация и профессиональное информационное агентство. Оно специализируется на освещении передовых гражданских инициатив и имеет двойной статус — автономной некоммерческой организации и средства массовой информации.

Соглашение предусматривает сотрудничество в распространении информации, консультационную и экспертную поддержку, проведение совместных мероприятий, популяризацию деятельности некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, благотворительности и добровольчества.