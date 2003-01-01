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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова удостоена почетного знака «За развитие парламентаризма».

Награду главе северного региона вручила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в рамках II Форума социальных инноваций регионов, который прошел 8-9 июня в городе Красногорске Московской области.

Как уточнили в пресс-центре правительства Югры, почетным знаком награждаются за заслуги в развитии парламентаризма, обеспечении прав и свобод граждан РФ, государственном строительстве, укреплении демократии, местного самоуправления, обороно­способности и безопасности страны, добросовестный труд.

Отметим, что на форуме югорская делегация участвовала на дискуссионных площадках «Роль социальных инноваций в повышении качества социальных услуг и развитии человеческого капитала», «Обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере», «Роль бизнеса в устойчивом социальном развитии регионов», «Проектное управление и менеджмент в социальной сфере».