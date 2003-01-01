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Оборонно-спортивный лагерь «Патриот Ямала», расположенный в Курганской области, открыл первую смену.

Двести подростков — бойцов «Юнармии» — отдохнут, поправят здоровье и пройдут курс военной подготовки в учреждении, созданном по инициативе департамента молодёжной политики автономного округа и представительства ЯНАО в Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ямала.

Поздравление ребятам направил глава региона Дмитрий Кобылкин. По его словам, каждый год ямальские юнармейцы из разных муниципалитетов арктического региона успешно осваивают навыки воинского дела, получают крепкие знания, знакомятся с боевой техникой, укрепляют своё здоровье и приобретают новых друзей.

Смена будет носить название «Дорогой доблести». Она посвящена столетию ФСБ России и Году проектных решений на Ямале. Добавим, что за годы существования в «Патриоте Ямала» побывали 4700 юных жителей округа.