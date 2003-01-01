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Второе место, кубок и путевка на европейский чемпионат — таковы достижения тюменцев на всероссийском конкурсе «Безопасное колесо».

Финальные испытания проходили в Ульяновске. Как сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД, Тюменскую область представляли ребята из Аромашевского района, показавшие лучшие результаты на областном конкурсе. И взяла «серебро», уступив только Татарстану. В десятку лучших вошли наши северные команды — из Югры и Ямала.

В индивидуальном зачете тюменцы тоже отличились. Вика Богачкова стала чемпионкой России в абсолютном личном первенстве среди девочек. Влад Казанцев занял второе место среди мальчиков.

Заняв второе место, сборная Тюменской области получила право защищать честь Российской Федерации на европейском чемпионате, который планируется провести в Албании.