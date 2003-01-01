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В Югре завершается прием документов от кандидатов на должности директоров департаментов социального развития и образования и молодежной политики.

По данным пресс-центра правительства Югры, в этом году отбор проводится в новом формате. Претендентов ждет несколько отборочных туров, в том числе проверка соответствия квалификационным требованиям, тестирование управленческих качеств, общественная и экспертная оценка, встреча с губернатором.

Власти округа считают, что такая процедура отбора позволит выявить профессиональных, активных и неравнодушных людей, которые готовы взять на себя ответственность за принимаемые решения. Участники конкурса будут внесены в специальную базу данных и станут кадровым резервом.

Прием документов завершится 13 июня. В июле жители округа узнают фамилии новых директоров департаментов.