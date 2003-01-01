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В Тюмени появятся новые символы моста Влюбленных.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, одним из них станет штурвал — каждый сможет на минутку порулить Тюменью. Отметим, что в настоящий момент на мосту проводится ремонт.

Его ход обсудили участники совещания в мэрии, которое провел глава администрации города Тюмени Александр Моор. По его словам, мост Влюбленных — знаковый объект. Это будет удобный, светлый мост с очень красивой подсветкой. В День города будут продемонстрированы все его возможности. А в следующем году планируется установить лифт, чтобы было удобно подниматься всем, в том числе мамам с колясками.

На пешеходной части моста положены слои покрытия, покрашено 80% вант и перильного ограждения, сделаны лестничные марши. Чтобы ступени всегда были сухие, предусмотрен навес. Весь пролет моста длиной 247 метров и шириной 6 метров будет стилизован под палубу с помощью деревянного настила.