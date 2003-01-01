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Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание Координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов.

В сентябре в автономном округе пройдут дополнительные выборы депутатов окружной Думы по 6-му и 10-му одномандатным округам, а также выборы депутатов представительных органов и глав муниципальных образований. В целом муниципальные избирательные кампании состоятся в семи городах и районах и затронут 172 тысячи жителей региона. Как рассказал председатель Избирательной комиссии ХМАО Денис Корнеев, период выдвижения кандидатов на дополнительных выборах депутатов Думы Югры — с 26 июня по 26 июля, на муниципальных выборах — с 6 по 26 июля. В настоящее время территориальные и муниципальные избирательные комиссии проводят подготовку к приему документов.

— Важно не допустить нарушений выборного законодательства, попыток раскачать избирательную кампанию и дезориентировать избирателя за счет несанкционированных акций, черного пиара. Волеизъявление жителей Югры должно быть свободным, основанным на их личных предпочтениях, — заявила губернатор Наталья Комарова.