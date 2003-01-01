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Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин дал старт первому в 2017 году выпуску мальков рыб ценной породы семейства сиговых, выращенных на Собском рыбоводном заводе.

Молодь отправилась осваивать реку Обь. Общая численность мальков пеляди, выпуск которой будет продолжаться до конца текущей недели, составляет 6 миллионов. Их выращивали в поселке Харп, где при содействии нефтегазовых компаний построен Собский рыбоводный завод.

— Завод успешно начал свою работу. Была завезена икра, выращен малек. Сегодня каждая нефтегазовая компания в рамках своих компенсационных мероприятий может участвовать в программах по восполнению рыбных ресурсов, — заявил губернатор. Дмитрий Кобылкин уверен, что таким образом единственное в своем роде в России и в Арктике ямальское предприятие «Собский рыбоводный завод» позволяет объединить в регионе усилия различных компаний ТЭК по восполнению водных биоресурсов.