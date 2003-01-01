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В День России в резиденции губернатора Тюменской области состоялось торжественное вручение паспортов юным тюменцам.

Глава региона Владимир Якушев лично поздравил с этим событием школьников, которые достигли заметных успехов в учебе, общественной жизни, спорте или творчестве. Владимир Владимирович заверил юных земляков, что вся область гордится ими. Он пожелал подросткам энергично идти к своей мечте и сохранить наследие предыдущих поколений.

После официальных торжеств ребята и их родители смогли пообщаться с губернатором неформально — за чашкой чая. Поднимались самые разные темы — от патриотизма до возможности строительства оперного театра. А родители школьников предложили создать… губернаторские отряды — по образцу «Отрядов мэра», работающих летом на благоустройстве городов.

— В том, что ребята запомнят этот день, я даже не сомневаюсь. Это очень нужное мероприятие, ведь эта встреча — как награда и дополнительный стимул развиваться дальше и покорять новые высоты, — подвел итоги встречи Владимир Якушев.