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Очередной газопровод введен в строй в рамках областной программы газификации, рассчитанной на 2014-2017 годы.

Открытие магистрали состоялось 13 июня в селе Омутинское. Как сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Север», строительство газопровода и его ввод в промышленную эксплуатацию были проведены согласно графику.

Теперь жители села избавлены от необходимости топить печки, закупать дрова, уголь и завозить сжиженный газ в баллонах. Природный газ с помощью разветвленных сетей поступает в дома. На нем работают и газовые плиты, и системы автономного отопления.

Добавим, что в рамках региональной программы газификации будет построено более 1180 километров сетей, голубое топливо поступит в 119 населенных пунктов Тюменской области и в дома 25 тысяч семей. Благодаря поддержке правительства области с начала действия программы введены 120 объектов газораспределения общей протяженностью 557,47 километра.