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С 20 по 21 июля 2017 года в Тюмени на площадке Тюменского технопарка пройдет форум активных граждан Уральского федерального округа «Сообщество».

Это будет пятый в текущем году форум, организованный Общественной палатой Российской Федерации. Аналогичные мероприятия федеральных округов уже прошли в Ярославле, Красноярске, Казани, Ростове-на-Дону.

«Общественная палата Российской Федерации обратилась к нам с предложением принять в Тюмени форум «Сообщество» в 2017 году. Тема развития НКО очень актуальна не только для нашей области, но и для всей страны, поэтому, конечно, мы поддержали эту инициативу. Уверена, форум выступит мощным драйвером развития НКО в регионе и откроет для многих новые возможности», — заявила заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента социального развития Ольга Кузнечевских.

Форумы «Сообщество» проводятся с целью выявления состояния развития некоммерческого сектора в регионах Российской Федерации, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности. В ходе форума регионы получат возможность представить лучшие практики добровольчества, социального предпринимательства, взаимодействия бизнеса, власти и НКО.

За два дня участники смогут принять участие в дискуссиях, тренингах, мастер-классах, смогут презентовать свой проект и за 1,5 часа найти партнеров на площадке Акселерация межсекторного сотрудничества.

Регистрация на форум здесь.