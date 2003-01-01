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В Харбине стартовал российско-китайский «Агрофорум», проводимый в рамках деловой программы выставки IV Российско-Китайское ЭКСПО.

Ямал представили сотрудники департаментов международных и внешнеэкономических связей и агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия, представители предприятий, специалисты Окружного дома ремесел. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

В частности, северяне рассказали о проектах по глубокой переработке продукции оленеводства — пантов и рогов, эндокринно-ферментного и специального сырья, шкур и камуса северного оленя. Главная цель — заинтересовать инвесторов и проработать возможности поставок ямальской продукции в Китай и страны Юго-Восточной Азии.

— Ямалу необходимы партнёры и технологии по глубокой переработке ценнейших биоресурсов нашего сурового края. У нас есть уникальный ресурс — более 700 тысяч оленей, Китай нуждается в высококачественной продукции оленеводства. Необходимо соединить наши возможности и усилия в реализации этого потенциала, — заявил директор окружного департамента АПК, торговли и продовольствия Виктор Югай.