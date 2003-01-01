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В Ханты-Мансийске появилась аллея Дружбы — деревья посадили бойцы молодежных отрядов.

Было высажено 123 березы. Цифра не случайная. Она равняется количеству национальностей, представители которых проживают в Ханты-Мансийском автономном округе.

Как сообщает городское управление физической культуры, спорта и молодежной политики, акция проводилась в рамках завершающих мероприятий Международной экологической акции «Спасти и сохранить». Аллею разбили на территории культурно-туристического комплекса «Археопарк».

По инициативе молодежного парламента при Думе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры шестого созыва акция охватит весь округ. Аллеи, которые должны появиться во многих муниципальных образованиях, соединят на карте региона, символизируя связь и дружбу между муниципалитетами.