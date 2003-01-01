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На Сретенском соборе в Ялуторовске на днях появились два памятных знака.

Как сообщает городская администрация, они увековечили важные этапы в непростой судьбе главного православного храма города. Средства на реализацию проекта выделила некоммерческая организация «Благотворительный фонд содействия культуре им. С.И. Мамонтова».

Надпись на первой мемориальной доске гласит: «Сретенский собор был основан в 1777 г. в годы правления Екатерины II, при епископе Тобольском и Сибирском Варлааме. Разрушен в 1931 г. Восстановлен в 2009 г. при патриархе Московском и всея Руси Кирилле, архиепископе Тобольском и Тюменском Димитрии, губернаторе Тюменской области Якушеве В.В., главе города Ялуторовска Зимневе В.Д.».

Второй памятный знак посвящен визиту в город представителя Дома Романовых. О чем свидетельствует надпись: «18 июня 1837 года (5 июня по старому стилю) город Ялуторовск Тобольской губернии посетил государь Наследник Цесаревич Александр Николаевич Романов (будущий Император Всероссийский Александр II)».