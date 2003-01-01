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20 июня стартует второй по счету автопробег «Маршрутами Великой Северной экспедиции».

Он свяжет Осинский муниципальный район Пермского края с такими населенными пунктами, как Каменск-Уральский, Ирбит (Свердловская область), Тюмень, Тобольск (Тюменская область).

Акция посвящена пребыванию на территории Осы Второй Камчатской экспедиции во главе со знаменитым путешественником и исследователем Витусом Берингом (осень 1733 года). Эту экспедицию считают примером подвига русских офицеров, моряков и ученых.

В автопробеге примут участие представители общественности, бизнеса, органов местного самоуправления, сферы туризма. В Тобольске они присоединятся к торжествам по случаю 430-летия города и передадут в дар его жителям бюст Витуса Беринга.