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160 килограммов отработанных батареек собрали ямальцы в рамках акции «Батарейки, сдавайтесь!», приуроченной к Году экологии в России.

Элементы питания, закончившие свой срок службы, будут направлены в организации, специализирующиеся на утилизации отработанных источников малого тока. Акцию решено не ограничивать строгими сроками, как планировалось раньше, а продолжать весь год.

Специалисты отмечают, что батарейки нельзя выбрасывать в обычный мусорный бак с другими бытовыми отходами. В элементах питания содержатся свинец, цинк, марганец, кадмий и ртуть, а также щелочь — самая опасная составляющая.

Добавим, в Год экологии в России на Ямале запланировано свыше 70 природоохранных инициатив. Региональным планом предусмотрено проведение 12 акций по очистке территории от несанкционированных свалок и посадке деревьев, охватывающих все муниципальные образования автономного округа.