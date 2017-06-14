·

Более 9,4 тысячи жителей региона обратились в медицинские учреждения по поводу присасывания клещей с начала опасного сезона.

По последним данным, которые приводит областное управление Роспотребнадзора, на прошлой неделе обратилось 1307 человек, в том числе 234 ребёнка (до 14 лет). Случаи присасывания клещей зарегистрированы во всех 23 муниципалитетах. Наибольшее количество зарегистрировано в Тюмени (3106), Ишиме (779), Тобольске (589), Заводоуковском (559), Абатском (429) районах.

На 14.06.2017 года зарегистрировано 11 случаев заболевания клещевым энцефалитом, из них у одного ребенка. Клещевой боррелиоз подтвержден у четырех взрослых и двух детей.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают: со всеми вопросами, связанными с клещами, можно обращаться на горячую линию управления по телефону 8-9044-92-92-30.