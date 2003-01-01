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В Тюменском районе устраняют последствия субботнего разгула стихии.

Как сообщили в районном управлении информационной политики, сильный ветер стал причиной обрыва проводов, завалил ветками дороги. Произошли отключения электроэнергии в Боровском, Винзилинском, Муллашинском, Богандинском, Червишевском, Кулаковском, Каменском, Горьковском, Московском МО.

Для восстановления энергоснабжения были экстренно подняты аварийные бригады. В каждом муниципальном образовании начали работать оперативные штабы. На контроль взяты вопросы расчистки дорог областного и местного значения.

Власти Тюменского района обратились к жителям, руководителям предприятий и организаций с просьбой сохранять спокойствие. Оперативный штаб Комиссии по ГО и ЧС работает в круглосуточном режиме до устранения всех неисправностей, причиненных стихией.