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На Ямале началось сезонное патрулирование рек. Делается это с целью обеспечения безопасности людей на водных объектах. Первый рейд был совершен по реке Малая Обь — специалисты окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, государственной инспекции по маломерным судам проследовали по маршруту с остановками в семи населенных пунктах.

Патрулирование водных артерий традиционно проводится в течение всего навигационного периода. В этом году запланировано семь рейдов по рекам Ямальского, Приуральского и Шурышкарского районов.

Основной задачей является обеспечение безопасности людей, а также контроль соблюдения правил водопользования в период навигации. При прохождении маршрута предусмотрено оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, связанные с происшествиями на водных объектах и возникновением природных пожаров в прибрежных районах.