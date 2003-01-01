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В Югре продолжается профилактическая работа с населением по предотвращению лесных пожаров.

По данным пресс-центра правительства округа, в регионе проведено уже 100 противопожарных просветительских акций. С весны лесоводы и их юные помощники — воспитанники школьных лесничеств — распространили более 8 тысяч памяток.

Специалисты различных структур, объединенных оперативным штабом по ликвидации и предупреждению лесных пожаров в Югре, проводят инструктажи, беседы с населением по соблюдению правил пожарной безопасности в лесу. В частности, они рассказывают, почему недопустимо выжигать сухую траву, к каким последствиям это может привести и об административной ответственности за данное деяние.

Добавим, что профилактические мероприятия проводятся и в рамках Всероссийской информационной кампании против поджогов сухой травы «Береги лес».