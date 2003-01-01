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Завтра, 22 июня, в День памяти и скорби, на восьми площадках областного центра пройдет акция «Минута памяти».

Инициатором проведения выступило тюменское региональное отделение «Бессмертного полка России». По задумке организаторов ровно в 12 часов дня 22 июня все желающие могут присоединиться к акции — прийти на площадки, чтобы отдать дань памяти фронтовикам, участникам Великой Отечественной войны минутой молчания.

«Минута памяти» пройдет на Исторической площади («Вечный огонь» у музея «Городская Дума»), на площади Памяти («Вечный огонь» у технопарка), на площади Прощания (монумент напротив Университета Северного Зауралья), на площади Губкина (напротив отеля «Восток»), в сквере Десантников ( ул. Широтная, 171а), в сквере Тружеников тыла (ул. Олимпийская, 36), на площади ДОСААФ (ул. Ямская, 116), в сквере Пограничников (Казарово).