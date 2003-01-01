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Губернатор Владимир Якушев провел рабочую встречу с заместителем генерального директора по корпоративным коммуникациям ПАО «НК «Газпром нефть» Александром Дыбалем.

Стороны обсудили ход реализации соглашения о сотрудничестве и «дорожной карты» между правительством области и компанией. Подробно обсуждался вопрос импортозамещения, в котором активно участвуют тюменские машиностроители.

Владимир Якушев выразил благодарность руководству компании за сотрудничество, которое привело к увеличению объемов закупаемой продукции у тюменских машиностроителей. Это емкостное, резервуарное, блочное оборудование, металлоконструкции. Предприятия региона поставили данную продукцию на сумму в десятки миллиардов рублей.

Добавим, что соглашение о сотрудничестве между компанией и правительством действует с 16 октября 2014 года. В начале текущего года документ пополнился «дорожной картой» проекта «Расширение использования высокотехнологичной продукции организаций Тюменской области, в том числе импортозамещающей, для ПАО «НК «Газпром нефть».