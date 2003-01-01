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Темой очередного заседания оперативного штаба, которое провел заместитель губернатора Вячеслав Вахрин, стали последствия шторма, обрушившегося на область в минувшие выходные.

Стихия оставила без света 18,5 тысячи человек. По словам Вахрина, все электросетевые компании задействовали максимум возможностей для исправления ситуации, но необходимо совместно искать дополнительные возможности для быстрого решения проблем.

Последствия стихии устраняли 44 бригады энергетических компаний в составе более 130 специалистов в Юргинском, Ярковском, Исетском, Нижнетавдинском районах, Заводоуковском городском округе и Тюмени. Это позволило постепенно подключать к свету территории.

— Необходимо собирать общую оперативную информацию по всем проводимым в населенных пунктах работам, чтобы оперативно принимать решения. Главная цель для нас — в кратчайшие сроки обеспечить электроэнергией всех граждан, пострадавших от штормового ветра, — поставил задачу заместитель губернатора, о чем сообщила пресс-служба главы региона.