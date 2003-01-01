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На Ямале началась посевная кампания — в округе возделывают картофель, капусту, лук, морковь и свеклу.

Под картофель отведено 50 гектаров. Работу по его посадке ведут четыре предприятия: «Ямальский картофель» в Салехарде, агрофирмы «Приполярная» и «Толькинская» в Красноселькупском районе и муниципальное сельхозпредприятие «Мужевское» в Шурышкарском муниципальном образовании.

В прошлом году урожай картофеля в Салехарде составил 100 тонн. В этом году северные аграрии из фирмы «Ямальский картофель» рассчитывают как минимум на такой же. Продукция предприятия будет отпускаться в торговых сетях окружной столицы по фиксированной цене — 25 рублей за килограмм.

Ранние овощные культуры — капуста, лук, морковь и свекла — возделываются на Ямале в небольших количествах. В этом году на их производство запланировано 2 гектара земли в Красноселькупском районе, где аграрии уже распахали посевные площади.